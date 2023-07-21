Расселл: это был не лучший день, но мы стремимся становиться сильнее по ходу уикенда

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление во второй свободной тренировке Гран-при Венгрии, где он показал худший результат.

«Мы стремимся становиться лучше по ходу уикенда. На протяжении всего сезона мы использовали только один комплект шин, к тому же не новый. Время прохождения круга не даёт полного представления. Мы узнали несколько интересных вещей, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать сегодня вечером.

У нас проблемы с общим сцеплением, шины не подходят для работы при высоком и низком расходе топлива. Нам нужно разобраться, почему это произошло, нужно ли нам ехать быстрее или медленнее на последнем круге в квалификации. Что касается гонки, нужно ли нам делать ставку на скорость или управление. Это был не лучший наш день, но я говорю это не в первый раз», — приводит слова Расселла GPblog.