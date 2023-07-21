Хорнер прокомментировал аварию Переса в первой тренировке Гран-при Венгрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об аварии мексиканского пилота Серхио Переса в первой свободной практике Гран-при Венгрии. Гонщик зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене.

«Очевидно, что это расстраивает. Это можно назвать неудачей. Он просто зацепил колесом траву и допустил ошибку в пятом повороте. Он не потерял слишком много, потому что в таких условиях гонщики проехали не слишком много кругов. Но это не идеальный способ начать уикенд.

Это было начало его первого круга. Он прошёл четвёртый поворот нормально, он просто недооценил ситуацию, это была ошибка, он наехал колесом на траву на подходе к пятому повороту, и его закрутило.

Да, он был разочарован, вы это видели. Это то, что есть», — приводит слова Хорнера RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.