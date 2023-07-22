Леклер поддержал эксперимент с распределением шин на Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал эксперимент с альтернативным распределением шин на Гран-при Венгрии. Монегаск показал лучшее время во второй тренировке.

«Сложно по практике оценить расстановку сил. Это был первый уикенд в таком формате, мы пробовали разные вещи. Что касается эксперимента с шинами, то это хорошо. Мы не знаем, где на самом деле будем находиться в квалификации, но ощущения приятные, это захватывающе. Ферстаппен использовал только один комплект во второй практике, так что мы ожидаем, что они снова будут сильнейшей командой. Нам же стоит сосредоточиться на себе. Знаем, где улучшать машины. Были повороты, где я не чувствовал себя уверенно. Ясно, над чем нужно поработать», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Суть эксперимента с распределением шин в том, что в квалификации гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» — во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом, используя 11 комплектов вместо 13.