У Переса не осталось запасного комплекта обновлений после аварии на тренировке ГП Венгрии
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что у команды остался всего один резервный комплект обновлений после аварии пилота Серхио Переса во время первой свободной тренировки Гран-при Венгрии.
«У нас есть резервный пакет обновлений. У нас есть запасные детали, которых хватит по крайней мере на одну машину. Пересу стоит быть аккуратнее. На второй тренировке он снизил свою интенсивность, и там ничего не произошло.
Нам ещё предстоит кое-что прояснить и улучшить на одном круге. Мы были недостаточно быстры. Мы знаем, с чего начать.
Обновления? Общая картина ещё не совсем ясна, из-за того, что мы проиграли тренировку, всё усложняется», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Напомним, Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.
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