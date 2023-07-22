У Переса не осталось запасного комплекта обновлений после аварии на тренировке ГП Венгрии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что у команды остался всего один резервный комплект обновлений после аварии пилота Серхио Переса во время первой свободной тренировки Гран-при Венгрии.

«У нас есть резервный пакет обновлений. У нас есть запасные детали, которых хватит по крайней мере на одну машину. Пересу стоит быть аккуратнее. На второй тренировке он снизил свою интенсивность, и там ничего не произошло.

Нам ещё предстоит кое-что прояснить и улучшить на одном круге. Мы были недостаточно быстры. Мы знаем, с чего начать.

Обновления? Общая картина ещё не совсем ясна, из-за того, что мы проиграли тренировку, всё усложняется», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.