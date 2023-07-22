Хельмут Марко рассказал, в чём нужно прибавить Даниэлю Риккардо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал аспект, в котором нужно прибавить пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо после первых двух свободных тренировок Гран-при Венгрии.
«Если Риккардо покажет себя хорошо, он, безусловно, может стать головной болью для «Ред Булл» в будущем. Но это станет возможным только после окончания сезона 2024 года, когда истечёт контракт Переса.
Риккардо был близок к Цуноде. Ему нужно прибавить на быстром круге, чтобы добиться большего в квалификации – это наша цель. Для этого у нас есть ещё третья тренировка, поэтому я надеюсь, что мы сможем решить эти проблемы», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, о переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Австралиец присоединился к команде на правах аренды до конца сезона.
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