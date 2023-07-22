Алонсо: я не получал от «Альпин» предложений по контракту на сезон-2023
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что не получал никаких предложений от «Альпин» о продолжении сотрудничества.
Напомним, в прошлом сезоне стало известно, что Алонсо покинет «Альпин» и начнёт 2023 год в составе «Астон Мартин». С британской командой испанец подписал двухлетний контракт.
«Прошлый год был довольно напряжённым с точки зрения эмоций, но я принял хорошее, удачное решение. Счастлив, что принял его. На самом деле, это даже не было выбором, потому что я не получал никаких предложений по контракту от «Альпин». Если бы в начале года у меня было предложение от них, то наверняка я бы его подписал. Но у меня было одно предложение, и я его принял», — приводит слова Алонсо Canal+.
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