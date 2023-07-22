Риккардо опередил Цуноду в первой квалификации за «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо, дебютировавший в этом сезоне на Гран-при Венгрии, в первой же квалификации обошёл партнёра по команде японца Юки Цуноду.
Цунода стал 17-м по итогам первого сегмента квалификации, Риккардо же закончил сегмент на 15-м месте, пройдя во вторую часть сессии.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:
1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:17,811
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,250
3. Серхио Перес «Ред Булл» +0,256
4. Нико Хюлькенберг «Хаас» +0,266
5. Ландо Норрис «Макларен» +0,271
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,308
7. Шарль Леклер «Феррари» +0,379
8. Карлос Сайнс «Феррари» +0,423
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,539
10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0,678
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.
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