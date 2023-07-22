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Риккардо опередил Цуноду в первой квалификации за «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо, дебютировавший в этом сезоне на Гран-при Венгрии, в первой же квалификации обошёл партнёра по команде японца Юки Цуноду.

Цунода стал 17-м по итогам первого сегмента квалификации, Риккардо же закончил сегмент на 15-м месте, пройдя во вторую часть сессии.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:17,811

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,250

3. Серхио Перес «Ред Булл» +0,256

4. Нико Хюлькенберг «Хаас» +0,266

5. Ландо Норрис «Макларен» +0,271

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,308

7. Шарль Леклер «Феррари» +0,379

8. Карлос Сайнс «Феррари» +0,423

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,539

10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0,678

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.