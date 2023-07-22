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По одному гонщику «Мерседеса» и «Феррари» не прошли в 3-й сегмент квалификации ГП Венгрии

По одному гонщику «Мерседеса» и «Феррари» не прошли в 3-й сегмент квалификации ГП Венгрии
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В Модьороде (Венгрия) продолжается квалификация Гран-при Формулы-1. Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс не смог пробиться в третий сегмент, став 11-м. Ранее во второй сегмент не прошёл пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон продолжают борьбу за поул-позицию.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:17,811
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,250
3. Серхио Перес «Ред Булл» +0,256
4. Нико Хюлькенберг «Хаас» +0,266
5. Ландо Норрис «Макларен» +0,271
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,308
7. Шарль Леклер «Феррари» +0,379
8. Карлос Сайнс «Феррари» +0,423
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,539
10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0,678

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2023. Этап 12, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
22 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Идёт
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