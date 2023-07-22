По одному гонщику «Мерседеса» и «Феррари» не прошли в 3-й сегмент квалификации ГП Венгрии

В Модьороде (Венгрия) продолжается квалификация Гран-при Формулы-1. Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс не смог пробиться в третий сегмент, став 11-м. Ранее во второй сегмент не прошёл пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон продолжают борьбу за поул-позицию.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:17,811

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,250

3. Серхио Перес «Ред Булл» +0,256

4. Нико Хюлькенберг «Хаас» +0,266

5. Ландо Норрис «Макларен» +0,271

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,308

7. Шарль Леклер «Феррари» +0,379

8. Карлос Сайнс «Феррари» +0,423

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,539

10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0,678

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.