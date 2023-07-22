Ферстаппен рассказал о проблемах, помешавших стать лучшим в квалификации Гран-при Венгрии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Ферстаппен стал вторым, уступив британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
«У меня весь уикенд были проблемы с балансом, и сегодняшняя квалификация получилась непростой. Первый круг в Q3 был неплохим, но в финальной части у меня не было чувства машины — пытаешься атаковать и теряешь заднюю часть.
Завтра многое будет зависеть от температуры — будет жарче, чем сегодня, и задним шинам будет непросто.
Мы всё равно вторые, но обычно с нашей машиной должны быть впереди. Однако до сих пор в этот уикенд не получается выжимать максимум. Обновления машины, мне кажется, сработали, но, может, не всё удалось сделать в плане настроек. Мы не вполне там, где хотим быть», – сказал Ферстаппен после выступления.
- 22 июля 2023
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