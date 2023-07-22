Ландо Норрис заявил, что без своей ошибки мог завоевать поул-позишен
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Норрис стал третьим.
«Если честно, я немного разочарован. Кажется, если бы мы собрали всё воедино, поул мог быть возможен. Но я рад за команду, которая всё сделала идеально, а вот я допустил ошибку и поплатился за неё. Это был не самый чистый круг. Я немного рискнул, не то чтобы сильно ошибся, но в итоге менее десятой секунды не хватило до поула.
Вчера мы продемонстрировали неплохой темп на длинных отрезках, в Сильверстоуне тоже смотрелись неплохо, но обгонять на этой трассе непросто и потому так обидно не добиться максимума в квалификации», – сказал Норрис после выступления.
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