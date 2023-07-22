Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис заявил, что без своей ошибки мог завоевать поул-позишен

Ландо Норрис заявил, что без своей ошибки мог завоевать поул-позишен
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Норрис стал третьим.

«Если честно, я немного разочарован. Кажется, если бы мы собрали всё воедино, поул мог быть возможен. Но я рад за команду, которая всё сделала идеально, а вот я допустил ошибку и поплатился за неё. Это был не самый чистый круг. Я немного рискнул, не то чтобы сильно ошибся, но в итоге менее десятой секунды не хватило до поула.

Вчера мы продемонстрировали неплохой темп на длинных отрезках, в Сильверстоуне тоже смотрелись неплохо, но обгонять на этой трассе непросто и потому так обидно не добиться максимума в квалификации», – сказал Норрис после выступления.

Материалы по теме
Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Венгрии, опередив Ферстаппена на три тысячные секунды
Материалы по теме
Хэмилтон внезапно остановил доминирование Ферстаппена! Судьбу поула решили три тысячные
Хэмилтон внезапно остановил доминирование Ферстаппена! Судьбу поула решили три тысячные
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023