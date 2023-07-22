Расселл раскритиковал стратегию «Мерседеса» после 18-го места в квалификации

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Венгрии. Британец заявил, что его команда ошиблась с тактикой, когда ограничилась одним быстрым кругом на второй попытке в самом конце первого сегмента.

«Мы были быстры, ощущения от машины были отличными. Но всю сессию мы проводили круги вне синхронизации с остальными. В последнем повороте, когда я готовился начать свой круг, меня обошли четыре машины. Я проигрывал три десятые уже к первому повороту, шины были просто нигде. Так что более чем нормально, что мы проехали медленнее и не пробились дальше.

Я очень расстроен. Нам не нужно так много рисковать. Мы выехали в конце на один круг — были одной из немногих машин на такой тактике. Болид был более чем быстр для прохождения во второй и затем третий сегменты. Мы редко допускаем ошибки. Но ты получаешь то, что заслуживаешь, если не делаешь всё правильно», — приводит слова Расселла Sky Sports.