«Между Льюисом и Максом есть история». Хорнер отреагировал на успех Хэмилтона в Венгрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые завоевал поул-позишен за полтора года.
«Уважение Льюису и «Мерседесу». Круг в конце получился очень сильным. У нас кое-что не получилось, Макс сорвался в 13-м повороте. Но первый ряд стартовой решётке это всё ещё отличный результат.
Здешняя трасса немного напоминает Монако, но без отбойников. Здесь трудно обгонять, поэтому всё сводится к стратегии. Наш гоночный темп лучше, чем квалификационный. Всё будет зависеть от старта, мы знаем, что между парнями есть история. Учитывая борьбу в первых поворотах, гонка должна получиться хорошей», – приводит слова Хорнера Sky Sports.
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