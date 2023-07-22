Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Венгрии. Его напарник Валттери Боттас стал седьмым.
«Команда обеспечила нас очень конкурентоспособной машиной на этот уикенд. Я со своей стороны сумел выдать результат тогда, когда это имело значение — особенно в конце второго и третьего сегментов. Было серьёзное давление во время моего последнего круга в третьем сегменте, потому что мой предыдущий круг был удалён. Я выложился по максимуму — в запасе фактически ничего не осталось», — приводит слова Чжоу Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612
3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694
4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905
5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971
6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992
7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034
8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035
9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045
10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186
11. Карлос Сайнс «Феррари» 1:17.703
12. Эстебан Окон «Альпин» 1:17.841
13. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» 1:18.002
14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:18.144
15. Пьер Гасли «Альпин» 1:18.217
16. Александер Албон «Уильямс» 1:18.917
17. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:18.919
18. Джордж Расселл «Мерседес» 1:19.027
19. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:19.206
20. Логан Сарджент «Уильямс» 1:19.248
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