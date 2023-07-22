Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Венгрии. Его напарник Валттери Боттас стал седьмым.

«Команда обеспечила нас очень конкурентоспособной машиной на этот уикенд. Я со своей стороны сумел выдать результат тогда, когда это имело значение — особенно в конце второго и третьего сегментов. Было серьёзное давление во время моего последнего круга в третьем сегменте, потому что мой предыдущий круг был удалён. Я выложился по максимуму — в запасе фактически ничего не осталось», — приводит слова Чжоу Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612

3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694

4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905

5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971

6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992

7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034

8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035

9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045

10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186

11. Карлос Сайнс «Феррари» 1:17.703

12. Эстебан Окон «Альпин» 1:17.841

13. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» 1:18.002

14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:18.144

15. Пьер Гасли «Альпин» 1:18.217

16. Александер Албон «Уильямс» 1:18.917

17. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:18.919

18. Джордж Расселл «Мерседес» 1:19.027

19. Кевин Магнуссен «Хаас» 1:19.206

20. Логан Сарджент «Уильямс» 1:19.248