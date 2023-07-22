Хэмилтон: куда подевалось преимущество «Ред Булл» с DRS?

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завоевания поул-позишен в квалификации Гран-при Венгрии выразил удивление недостаточно высокой скоростью «Ред Булл».

«Они стали немного медленнее по сравнению с началом года. Посмотрите на DRS — у них нет преимущества, которое обычно было. Куда оно подевалось? Ещё у них здесь было обновление — мы ожидали, что это будет хороший шаг вперёд, слышали, что оно может дать две десятые или вроде того.

Интересно, что они не смогли выжать максимум в квалификации. Но я думаю, что в гоночном режиме они всё равно быстрейшие. Их будет очень трудно победить завтра. Мы удивлены так же, как и все остальные. Определённо интересно видеть некоторые отставания и то, как всё меняется от гонки к гонке, как все стали ближе друг к другу», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.