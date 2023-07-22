Сайнс заявил, что провалился в квалификации из-за эксперимента с шинами в Венгрии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Сайнс стал только 11-м, не пройдя в третий сегмент.
«Я ощущал себя немного странно на «медиуме» в эти выходные. По какой-то причине мы испытывали трудности в первом секторе, пришлось заставлять шины работать. Было даже тяжелее, чем на «харде». Так что я понимал, что второй сегмент будет труднейшим для нас.
В первом секторе мы неплохо справились, но как только я перешёл на «медиум», то начал скользить в первом секторе и так не и смог собрать приличный круг. Всё было не так уж и плохо, но не хватило сцепления. Обидно, не хватило всего двух тысячных, но сейчас они дорого стоят.
Считается, что это [эксперимент с шинами] может оживить ситуацию, и я заплатил за это цену. Если всё хотят сделать интересней, а я не считаю, что это нужно, то так тому и быть», – приводит слова Сайнса издание RaceFans.
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