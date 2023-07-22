Алонсо объяснил спад «Астон Мартин» и «Ред Булл» внедрением новых шин «Пирелли»

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил после квалификации Гран-при Венгрии, что спад результатов команды связан с внедрением новых шин «Пирелли».

«Мы в одной десятой от «Макларена», что не так уж и плохо, как может показаться. Но нам нужно прибавлять, нет никаких сомнений в том, что мы сделали шаг назад за последние гонки, в то время как остальные сделали шаг вперёд.

Совпадение, но когда в Сильверстоуне появились новые шины «Пирелли», несколько команд начали испытывать трудности, а пара других очень довольна машиной сейчас. Это касается не только нас, «Ред Булл» также пострадали от этих шин, они занимали первое и второе место в квалификации, а сейчас они даже не на поул-позиции.

Чеко изо всех сил пытается попасть в топ-10, а в Сильверстоуне Макс обошёл Ландо всего на три секунды. Всё начало становиться немного ненормальным с Сильверстоуна», – приводит слова Алонсо издание Motorsport.