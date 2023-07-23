Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Hy-Vee Homefront 250 presented by Instacart — первый заезд двойного уикенда IndyCar в Айове, который стал 11-м этапом сезона-2023. Это уже пятая победа Ньюгардена на этапах IndyCar на автодроме «Айова Спидвей», в то время как другие пилоты не выигрывали здесь более трёх гонок. Таким образом этот успех американского пилота принёс ему новый рекорд.

Ньюгарден стартовал с третьей позиции, однако в ходе первой половины гонки, на которой безраздельно доминировали пилоты «Пенске», смог опередить партнёров по команде Скотта Макглоклина и Уилла Пауэра. К финишу Джозеф создал себе комфортный 3-секундный отрыв и без видимого сопротивления записал на свой счёт 28-ю победу в IndyCar.

Скотт Макглоклин финишировал вторым, а вот Уилл Пауэр на третьих пит-стопах пропустил Патрисио О’Уорда из «Макларена», а затем уступил также экс-пилоту Формулы-1 Маркусу Эрикссону и занял в итоге лишь пятое место.

На шестой позиции, уступив круг победителю, расположился самый титулованный пилот IndyCar Скотт Диксон, седьмым финишировал Кайл Кирквуд, а лидер общего зачёта Алекс Палоу стал восьмым. Для испанца это худший результат после восьмого места на Гран-при Сент-Питерсберга, первом этапе сезона.

Следом за Палоу финишировал двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Такума Сато, который опередил ещё двух экс-пилотов Формулы-1 — Александера Росси и Ромена Грожана.

IndyCar. Hy-Vee Homefront 250 presented by Instacart, Айова (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 250 кругов.

2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +3,3755 сек.

3. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +9,6072.

4. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +14,6385.

5. Уилл Пауэр (Team Penske) +22,4025.

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

7. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) +1 круг.

8. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

9. Такума Сато (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) +1 круг.

В общем зачёте отрыв Палоу сократился до 98 очков, однако он гарантирует ему первое место турнирной таблицы независимо от результатов следующего заезда. Второе место теперь занимает Ньюгарден, опередивший Диксона, а на четвёртую строчку поднялся О’Уорд. Топ-5 замыкает Маркус Эрикссон.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 442 очка.

2. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 344.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 328.

4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 309.

5. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 307.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 298.

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 274.

8. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 258.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 250.

10. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 250.

Второй заезд уикенда IndyCar — гонка Hy-Vee One Step 250 presented by Gatorade — стартует в воскресенье, 23 июля, в 21:00 по московскому времени.