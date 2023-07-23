Росберг — о поуле Хэмилтона: последний круг — совершенство, на такое способен только Льюис
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал победу своего бывшего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Венгрии.
«Он выдал всё, что мог. Я раньше был свидетелем особых моментов со стороны Хэмилтона. Здесь тоже был один из таких. Последний круг — совершенство, искусство. Только Льюис способен на такое. Никто не смог бы проехать и на сотую лучше. Просто потрясающе», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Льюис Хэмилтон выиграл первый поул с 2021 года. В конце квалификации Гран-при Венгрии британский гонщик обошёл действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.
В нынешнем сезоне Хэмилтон располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов со 121 набранным очком.
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