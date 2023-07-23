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Квалификация ГП Венгрии Формулы-1 повторила рекорд по плотности результатов в топ-10

Квалификация ГП Венгрии Формулы-1 повторила рекорд по плотности результатов в топ-10
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В третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 разница между обладателем поула пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом, показавшим десятый результат, составила всего 0,577 секунды.

Это повторение исторического рекорда Формулы-1 по плотности результатов в топ-10 квалификации.

Сам рекорд был установлен в квалификации Гран-при Бразилии в 2003 году. Тогда поул-позицию завоевал Рубенс Баррикелло, а десятое время показал Фернандо Алонсо.

Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию впервые с 2021 года. Второй и третий результат показали Макс Ферстаппен, отставший всего на 0,003 секунды, и Ландо Норрис.

Гонка Гран-при Венгрии начнётся сегодня, 23 июля, в 16:00 мск.

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