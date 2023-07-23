Источник: «Альпин» недовольны разницей двигателей в Ф-1 и просят их уровнять

Команды Формулы-1 проведут переговоры по поводу неравенства силовых установок производителей, сообщает Autosport.

В частности, недовольство проявили в «Альпин», где считают, что силовые установки, которые поставляют им, недостаточно мощны по сравнению с двигателями конкурентов. Источники издания указывают, что двигатели, поставляемые «Рено», уступают остальным примерно 20–30 лошадиных сил.

Отмечается, что данный вопрос обсудят на заседании комиссии Формулы-1, которое состоится во время Гран-при Бельгии, и если будет принято решение об уравнивании силовых установок, то, скорее всего, ФИА просто ограничит мощность двигателей остальных команд до показателей «Альпин», так как сейчас моторный регламент заморожен до 2025 года.

При этом ни в ФИА, ни в «Рено» не давали официальных комментариев по данной ситуации.