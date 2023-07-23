Вольф: «Ред Булл» рассматривает Риккардо в качестве замены Переса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури», а также предположил, что в «Ред Булл» рассматривают Даниэля Риккардо в качестве замены Серхио Пересу.
«Мне действительно жаль де Вриса. В понедельник он мне звонил, чтобы спросить, есть ли у меня время выпито чашечку кофе с ним. Мы встретились, я его буду поддерживать настолько, насколько смогу, но понятно, что у нас нет места. Я фанат Ника, он всегда вносил большой вклад в разработку машины, и, возможно, ему нужно было больше времени. Кто знает, что было бы, если бы он провёл весь сезон. Возможно, он стал бы хорошим кандидатом на место в «Ред Булл», но это не наша проблема.
Формула-1 — суровый мир, мы знаем это. Что касается Риккардо, то, думаю, они хотели провести тест и смотрят, сможет ли он заменить Серхио Переса», — приводит слова Вольфа Sky Sport Germany.
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