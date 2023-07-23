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Анжела Каллен кратко обратилась к Хэмилтону после его победы в квалификации

Бывший тренер-физиотерапет Льюиса Хэмилтона Анжела Каллен кратко прокомментировала его победу в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Каллен опубликовала в одной из своих социальных сетей «сториз» с фотографией Хэмилтона и подписью: «Бум! Мегаработа».

Хэмилтон завоевал поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, опередив голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена всего на три тысячные секунды.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Стартовая решётка

1. Льюис Хэмилтон.

2. Макс Ферстаппен.

3. Ландо Норрис.

4. Оскар Пиастри.

5. Гуаньюй Чжоу.

6. Шарль Леклер.

7. Валттери Боттас.

8. Фернандо Алонсо.

9. Серхио Перес.

10. Нико Хюлькенберг.

11. Карлос Сайнс.

12. Эстебан Окон.

13. Даниэль Риккардо.

14. Лэнс Стролл.

15. Пьер Гасли.

16. Александер Албон.

17. Юки Цунода.

18. Джордж Расселл.

19. Кевин Магнуссен.

20. Логан Сарджент.