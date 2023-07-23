Алонсо назвал «катастрофой» эксперимент с распределением шин на ГП Венгрии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал эксперимент с распределением шин на Гран-при Венгрии.

Суть эксперимента с распределением шин в том, что в квалификации гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом, используя 11 комплектов вместо 13.

«Думаю, то, что машины не участвовали в свободных практиках, экономя шины, — катастрофа. Это ничего не добавило к шоу, и мне грустно за зрителей, которые заплатили за билеты на пятницу. Идут тренировки, а у болидов нет шин, чтобы ездить.

Что касается результатов квалификации, я был доволен машиной. Разрыв между нами и поул-позицией всего четыре или пять десятых, так что всё нормально. Но да, нас с лидером разделяют семь машин», — приводит слова Алонсо RacingNews365.