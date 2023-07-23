Алонсо назвал «катастрофой» эксперимент с распределением шин на ГП Венгрии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал эксперимент с распределением шин на Гран-при Венгрии.
Суть эксперимента с распределением шин в том, что в квалификации гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом, используя 11 комплектов вместо 13.
«Думаю, то, что машины не участвовали в свободных практиках, экономя шины, — катастрофа. Это ничего не добавило к шоу, и мне грустно за зрителей, которые заплатили за билеты на пятницу. Идут тренировки, а у болидов нет шин, чтобы ездить.
Что касается результатов квалификации, я был доволен машиной. Разрыв между нами и поул-позицией всего четыре или пять десятых, так что всё нормально. Но да, нас с лидером разделяют семь машин», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
- 23 июля 2023
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
14:26
-
13:44
-
12:55
-
12:10
-
11:28
-
11:00
-
10:57
-
10:09
-
00:44
-
00:14
- 22 июля 2023
-
23:29
-
23:14
-
22:06
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
19:50
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:32
-
18:28
-
18:07
-
17:50
-
17:33
-
16:42
-
16:39
-
16:07