Машины «Альпин» столкнулись на старте Гран-при Венгрии и сошли с дистанции
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Машины команды «Альпин», пилотируемые Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, столкнулись на старте гонки Гран-при Венгрии и позже сошли с дистанции в боксах.
Стоит отметить, что инцидент произошёл после того, как гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поддел Даниэля Риккардо, а тот уже въехал в Эстебана Окона.
Все остальные участники инцидента смогли продолжить заезд. Чжоу получил пятисекундный штраф.
Стоит отметить, что для «Альпин» это уже третий случай в сезоне, когда оба пилота сходят с дистанции. В Австралии и Великобритании Окон и Гасли также не смогли завершить свои заезды. В общем зачёте пилотов
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Венгрии.
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