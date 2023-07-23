Машины «Альпин» столкнулись на старте Гран-при Венгрии и сошли с дистанции

Машины команды «Альпин», пилотируемые Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, столкнулись на старте гонки Гран-при Венгрии и позже сошли с дистанции в боксах.

Стоит отметить, что инцидент произошёл после того, как гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поддел Даниэля Риккардо, а тот уже въехал в Эстебана Окона.

Все остальные участники инцидента смогли продолжить заезд. Чжоу получил пятисекундный штраф.

Стоит отметить, что для «Альпин» это уже третий случай в сезоне, когда оба пилота сходят с дистанции. В Австралии и Великобритании Окон и Гасли также не смогли завершить свои заезды. В общем зачёте пилотов

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Венгрии.