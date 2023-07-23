«Ред Булл» установил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 23 июля, одержавший победу на Гран-при Венгрии, установил очередное историческое достижение.
Победа Ферстаппена в Модьороде стала 12-й подряд для австрийской команды, что является лучшим результатом в истории.
«Ред Булл» не проигрывает с Гран-при Абу-Даби 2022 года. В нынешнем сезоне команда выиграла все 11 этапов – дважды на верхнюю ступеньку поднимался мексиканец Серхио Перес и девять раз лучшим становился Ферстаппен.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
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