«Ред Булл» установил рекорд по числу побед подряд в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 23 июля, одержавший победу на Гран-при Венгрии, установил очередное историческое достижение.

Победа Ферстаппена в Модьороде стала 12-й подряд для австрийской команды, что является лучшим результатом в истории.

«Ред Булл» не проигрывает с Гран-при Абу-Даби 2022 года. В нынешнем сезоне команда выиграла все 11 этапов – дважды на верхнюю ступеньку поднимался мексиканец Серхио Перес и девять раз лучшим становился Ферстаппен.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.