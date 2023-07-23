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Серхио Перес признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Серхио Перес признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии
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Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования за лучшего гонщика минувшего Гран-при Венгрии. Победителем стал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

Напомним, Перес стал девятым в квалификации, прервав затяжную серию провальных сессий, после чего смог побороться за подиум в воскресной гонке, уступив только напарнику Максу Ферстаппену и британцу Ландо Норрису из «Макларена».

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

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