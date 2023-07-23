Серхио Перес признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования за лучшего гонщика минувшего Гран-при Венгрии. Победителем стал пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

Напомним, Перес стал девятым в квалификации, прервав затяжную серию провальных сессий, после чего смог побороться за подиум в воскресной гонке, уступив только напарнику Максу Ферстаппену и британцу Ландо Норрису из «Макларена».

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.