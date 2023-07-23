Норрис: победа? Если Ферстаппен сойдёт или типа того — шанс будет

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу итогов Гран-при Венгрии, где он занял второе место.

«Трудная гонка, непростая — особенно если учесть, что Перес догонял в концовке. Но я доволен. Победа? Если Макс сойдёт или типа того — шанс будет, но пока этот парень слишком быстр. Тем не менее мы довольны достигнутым прогрессом, если сравнить с тем, где мы были несколько гонок назад. Мы много работали, вся команда вкалывала на базе, и это дало плоды. Когда мы не показывали хороших результатов, люди думали, что мы недостаточно работаем, и я рад, что мы доказали, что они неправы», — сказал Норрис после гонки.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Логан Сарджент («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин») — сошли.