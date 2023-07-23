Ферстаппен прокомментировал обгон Хэмилтона на старте Гран-при Венгрии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 23 июля, в Модьороде.
«Наконец-то получился хороший старт! Мы много над этим работали, и я рад, что получилось. Я был внутри и знал, что первый поворот — мой. Машины тяжёлые, к счастью, контактов не произошло, а затем оставалось лишь контролировать гонку.
Сегодня машина вела себя отлично — возможно, проблемы с балансом накануне были необходимы, чтобы добиться такого темпа. Для команды 12-я победа подряд — это важное достижение. Все упорно работали, чтобы добиться этого. Каждый раз вся команда старается выступать всё лучше и лучше — и сегодня мы были просто идеальны», – сказал Ферстаппен после выступления.
- 23 июля 2023
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