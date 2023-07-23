Ландо Норрис разбил трофей Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Примечательный эпизод произошёл во время награждения призёров прошедшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

Пилоты традиционно начали обливаться шампанским, однако британец Ландо Норрис, финишировавший вторым, не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки, голландца Макса Ферстаппена. В результате трофей упал со ступеньки и разбился.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.