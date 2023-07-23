Хэмилтон объяснил, почему он потерял первую позицию на Гран-при Венгрии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Венгрии.
«Мой старт в этой гонке был не худшим в жизни, но он явно был не так хорош, как у Макса. У меня была небольшая пробуксовка, а потом Макс оказался на внутренней траектории, заставил меня расширить вход в поворот, и меня обошли два «Макларена».
Так что, безусловно, старт получился не очень удачным, что напоминает 2015 год, когда я откатился назад с первого места.
После этого мне просто не хватало темпа, чтобы идти в ногу с лидерами. Баланс машины на первом отрезке был ужасен. Много недостаточной поворачиваемости, срывы в избыточную поворачиваемость, плохой баланс в поворотах — я просто не мог за ними угнаться.
Но затем, постепенно, по мере того как мы проходили следующие пару отрезков, машина начала становиться более управляемой, а последний отрезок, очевидно, был намного лучше. Если бы у нас [сразу] был такой темп, как в конце, то мы оказались бы выше.
Но я собираюсь извлечь положительные моменты из вчерашнего дня. Это было потрясающее усилие со стороны команды — добраться до того места, где мы были, и опередить всех в квалификации было действительно впечатляющим результатом», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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