Вольф: «Мерседес» был вторым по скорости на Гран-при Венгрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу итогов Гран-при Венгрии.

«Я думаю, что сегодня у нас была вторая быстрейшая машина. Посмотрите на результаты времени круга, а также на то, с какой позиции вернулся Джордж. Мы просто не смогли извлечь из этого выгоду.

Но, несмотря на это, вы видите, как спокойно Ферстаппен проходит свои круги, и это должно быть нашей целью — а до этого сейчас далеко.

Старт, конечно, сыграл свою роль, но такое может случиться. Возможно, мы также очень осторожно подошли к выбору шин. Вы можете видеть разницу во времени круга к концу,

Я думаю, что мы отыграли 15 секунд — что-то около этого. В конце нам не хватало 1,9 секунды до Переса и всего четырёх секунд до Ландо», — приводит слова Вольфа Sky Sports.