Пиастри объяснил, почему не смог подняться выше пятого места в Венгрии

Пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 23 июля, в Модьороде. Напомним, Пиастри стал пятым.

«Первый отрезок гонки получился хорошим, второй и третий были средними. Мне просто не хватало темпа. Не до конца понимаю, почему, но были проблемы с шинами. Нужно разобраться.

Рад удержаться на пятом месте. В какой-то момент мне показалось, что я откачусь ещё дальше. Мы разберём, что я мог сделать лучше. Очевидно, машина способна на большее. Подумаем, что можно сделать, чтобы лучше справляться с шинами. Это всего лишь вторая такая гонка с множеством пит-стопов и жаркой погодой, поэтому некоторые проблемы были ожидаемы», – приводит слова Пиастри Sky Sports.