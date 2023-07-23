Алонсо заявил, что «Астон Мартин» опустился на пятое место среди команд Формулы-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 23 июля, в Модьороде. Напомним, Алонсо финишировал девятым, а его напарник Лэнс Стролл – десятым.

«Я считаю, что мы недостаточно быстры, чтобы бросить вызов кому-либо впереди. Сзади же у нас не было угроз. Итак, три очка, девятое и десятое места — это сегодняшний максимум.

Вероятно, девятое место отражает наш темп — следом за «Мерседесом», «Ред Булл», «Феррари» и «Маклареном». Приблизительно это мы видели и в квалификации, и в гонке. Мы ожидали проблем в Сильверстоуне, но считалось, что в Венгрии мы будем сильнее. Сделаем выводы и вернёмся сильнее в Спа», – приводит слова Алонсо издание RaceFans.