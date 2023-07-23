Норрис отреагировал на инцидент с трофеем Ферстаппена, предложив шуточное решение

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис отреагировал на инцидент, произошедший во время награждения призёров минувшего Гран-при Венгрии.

Напомним, Норрис ударил бутылкой шампанского по пьедесталу и случайно уронил трофей победителя этапа Макса Ферстаппена, разбив его.

Британец опубликовал в социальных сетях ссылку на японское искусство кинцуги, заключающееся в художественной реставрации сломанных керамических изделий с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. Философская основа искусства кинцуги заключается в том, что поломки и трещины изделия не скрываются, а подчёркиваются.