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«Ред Булл» подозревают в превышении лимита бюджета, у соперников вопросы к зарплате Марко

«Ред Булл» подозревают в превышении лимита бюджета, у соперников вопросы к зарплате Марко
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В последние дни появились слухи о том, что три команды Формулы-1, возможно, превысили лимит бюджета на 2022 год. Семь команд, похоже, уже получили одобрение ФИА по своим годовым отчётам, но ещё с тремя командами как минимум должно быть проведено дополнительное расследование. По данным L'Equipe, «Астон Мартин», «Мерседес» и «Ред Булл» должны предоставить дополнительную информацию.

Утверждается, что у «Астон Мартин» «больше проблем», чем у «Мерседеса» и «Ред Булл». Почему так, не объясняется.

Также сообщается, что команды Формулы-1 попросили разъяснить, как именно квалифицируется Хельмут Марко в «Ред Булл». Марко присутствует на всех гонках в боксе команды, однако не входит в число трёх топ-менеджеров, чья зарплата исключена из суммы в $ 136 млн.

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