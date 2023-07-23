Пилота IndyCar дисквалифицировали за отлетевшее в гонке колесо

Пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Hy-Vee One Step 250 presented by Gatorade — второй заезд двойного уикенда IndyCar в Айове, который стал 12-м этапом сезона-2023. Для двукратного чемпиона это уже вторая подряд и шестая в карьере победа на овале «Айова Спидвей», в то время как ни один другой пилот за всю историю IndyCar не выигрывал на этой трассе более трёх раз.

На середине дистанции произошёл очень опасный инцидент — на 152-м круге от автомобиля Стинг Рэя Робба отлетело плохо закреплённое механиками Dale Coyne Racing заднее левое колесо. Оно покатилось прямо по трассе и несколько пилотов лишь чудом избежали столкновения с ним. Спустя несколько минут дирекция гонки дисквалифицировала Рэя Робба — гонщик к тому моменту уже остановился в боксах, но больше не имел права возвращаться на трассу.

В начале дистанции темп пелотону задавал обладатель поул-позиции Уилл Пауэр, но к 31-му кругу Джозеф Ньюгарден прорвался с седьмого места на старте на первое и затем лидировал на протяжении 212 кругов из оставшихся 220. Однако решающим стал рестарт за три круга до финиша, когда Ньюгарден удержался впереди и не позволил Пауэру провести атаку.

На третье место на последних кругах прорвался лидер чемпионата Алекс Палоу — для испанца это первый финиш в топ-5 на «Айова Спидвей». Позади него клетчатый флаг приняли Феликс Розенквист и Скотт Макглоклин. Шестым, в круге позади победителя, финишировал Скотт Диксон, Колтон Херта занял седьмое место, а Маркус Эрикссон на последнем круге пропустил Дэвида Малукаса и расположился на девятой строчке. Топ-10 замкнул Патрисио О’Уорд, а Ромен Грожан при старте с 20-й позиции занял 12-е место.

IndyCar. Hy-Vee Homefront 250 presented by Instacart, Айова (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 250 кругов.

2. Уилл Пауэр (Team Penske) +0,7050 сек.

3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2,6864.

4. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +4,1167.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) +7,8891.

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +1 круг.

8. Дэвид Малукас (Dale Coyne RWR) +1 круг.

9. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

10. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +1 круг.

В общем зачёте отрыв Палоу от Ньюгардена сократился до 80 очков, однако он по-прежнему гарантирует испанцу первую строчку турнирной таблицы независимо от результатов следующей гонки. Третьим по-прежнему идёт Диксон, а Эрикссон и Макглоклин опередили О’Уорда и поднялись на четвёртую и пятую позиции соответственно.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 477 очков.

2. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 397.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 357.

4. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 330.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 329.

6. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 329.

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 316.

8. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 276.

9. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 275.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 265.

Следующий этап серии IndyCar — гонка Big Machine Music City Grand Prix — пройдёт на уличной трассе в Нэшвилле 6 августа.