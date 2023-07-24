Чжоу прокомментировал провал на старте Гран-при Венгрии

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу итогов Гран-при Венгрии, где ему не удалось заработать очки.

«Радость от вчерашнего результата перевернулась с ног на голову, и нельзя отрицать, что сегодняшний день был очень разочаровывающим. Нам еще предстоит собрать всю информацию о том, что именно произошло на старте: Я был на полном газу, и вдруг что-то пошло не так, и мне пришлось проделать все заново, чтобы нормально стартовать. Мы немедленно проведем расследование, чтобы избежать повторения этого в будущем. Тем не менее, после этого момента наша гонка была практически закончена: мы оказались в конце пелотона, и шансов вернуться назад было немного», — сказал Чжоу после гонки.