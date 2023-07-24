Болельщики освистали финиш гонки NASCAR Cup Series в Поконо

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку HighPoint.com 400 — 21-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года. Для Хэмлина это 50-я победа в карьере и седьмая — на триовале «Поконо Рейсвей». Денни тем самым установил новый рекорд по числу побед на этой трассе, превзойдя Джеффа Гордона, который побеждал здесь шесть раз.

Финиш гонки, однако, спровоцировал негодование болельщиков на трибунах — заезд закончился в режиме жёлтых флагов. На предпоследнем круге развернуло Райана Приса — и если бы в этот момент дирекция объявила жёлтые флаги, гонка должна была перейти в режим овертайма — и финишировать в боевом режиме.

Дирекция тем не менее не стала реагировать на стоявшую поперёк трассы машину, чтобы позволить лидерам завершить борьбу. В итоге Прис не смог продолжить движение, судьям пришлось выбросить жёлтые флаги, но это произошло уже на последнем круге — после появления белого флага. По правилам, пелотон в таком случае финиширует в режиме жёлтых флагов.

Болельщики на трибунах встретили такой финиш негодованием и освистыванием дирекции и пилотов — в том числе победителя гонки Денни Хэмлина.

Вторым в итоге был классифицирован Мартин Труэкс-младший, партнёр Хэмлина по команде Joe Gibbs Racing, а третьим финишировал Тайлер Реддик — он представляет 23XI Racing, которой Денни владеет совместно с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Четвёртым финишировал Кевин Харвик, завершающий карьеру в конце сезона, а топ-5 замкнул Тай Гиббс — ещё один пилот Joe Gibbs Racing.

NASCAR Cup Series. HighPoint.com 400, Поконо (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов.

2. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,239 сек.

3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +1,906.

4. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,453.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,621.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,241.

7. Рики Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +3,556.

8. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing / «Форд») +4,707.

9. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +5,460.

10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,994.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Cook Out 400 — пройдёт 30 июля на овале «Ричмонд Рейсвей».