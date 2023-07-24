Хэмилтон: перед гонкой мне сказали, что битвы с Ферстаппеном не будет

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении на Гран-при Венгрии, где он показал четвёртый результат. Победителем заезда стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Я не был в лучшей форме уже больше года. И вот, в субботу мне казалось, что я снова в лучшей форме. Но, очевидно, мы не самые быстрые, и у нас не самая быстрая машина. Однако я действительно горжусь собой и командой за работу в квалификации, где сумел занять поул-позицию и опередить чемпиона мира и две другие машины, которые были быстрее нас.
Что касается гонки, то такова реальность. Мы недостаточно быстры. Утром в день гонки мне сказали, что я буду как минимум на пять десятых медленнее «Ред Булл», так что битвы с Максом не будет. Мы надеялись, что сможем побороться с «Макларенами», но они были тоже для нас слишком быстры», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
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