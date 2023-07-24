Фредерик Вассёр: буду откровенен, «Феррари» допускает слишком много ошибок

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что команда допустила слишком много ошибок на Гран-при Венгрии.

«Сначала нам понадобится время, чтобы понять, что мы сделали правильно, а что – неправильно, потому что формат был другим, и не так-то просто проанализировать уикенд. Нужно собрать все результаты, чтобы иметь возможность провести надёжный анализ. Но я думаю, мы допустили слишком много ошибок.

Последние 35 лет своей жизни я провёл на пит-уолле и каждый понедельник изучал допущенные ошибки. Работа руководителя команды состоит в том, чтобы составлять список недочётов и затем вместе с членами команды работать над этим. Я совершенно откровенен с вами и могу сказать, что мы допускаем слишком много ошибок. Но, полагаю, если зададите тот же вопрос Тото Вольфу, он ответит то же самое», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Напомним, Шарль Леклер в Венгрии показал седьмой результат, а Карлос Сайнс был восьмым.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?