Норрис — о разбитом трофее: не моя проблема, а Ферстаппена! Он поставил его близко к краю

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал инцидент с трофеем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, после финиша Гран-при Венгрии Ландо стал не сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась.

«Макс просто поместил его слишком близко к краю. Вот он и упал. Кажется, так. Это не моя проблема, а его!» — приводит слова Норриса Autosport.

Ранее венгерский журналист Формулы-1 Шандор Месарош заявил, что стоимость трофея, изготовленного из фарфора и расписанного вручную, составляет € 40 000.

Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис показал второй результат, а топ-3 замкнул напарник Макса Серхио Перес.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: