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Марко оценил замену де Вриса на Риккардо в «Альфа Таури» после Гран-при Венгрии

Марко оценил замену де Вриса на Риккардо в «Альфа Таури» после Гран-при Венгрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении австралийского пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо на Гран-при Венгрии. Напомним, Даниэль, для которого эта была первая гонка в сезоне, показал 13-й результат. Ещё один пилот «Альфа Таури» Юки Цунода был 15-м. Победителем стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Это было очень уверенное и зрелое выступление. Он потерял три или четыре позиции из-за столкновения на старте. 13-е место — нормальный результат. Но, кроме того, это положительный импульс, который он привнёс в команду. Так что смена пилота сработала идеально», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.

Напомним, в «Альфа Таури» Риккардо заменил Ника де Вриса.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

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