Гуаньюй Чжоу объяснил причину аварии на Гран-при Венгрии, повлёкшую сход двух «Альпин»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался об аварии, в которую угодил на старте Гран-при Венгрии. Напомним, уже на старте гонки китаец в попытке отыграть потерянные позиции опоздал с торможением и задел автомобиль гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, а тот, в свою очередь, врезался в два болида «Альпин», оба пилота которых сошли с заезда.

«Я стремился затормозить как можно позже, чтобы попытаться отыграть некоторые позиции, но затем, частично из-за грязного воздуха, застрял в машинах, находившихся впереди. Так что это не то, чего я хотел, и гонка для меня была почти закончена сразу после старта», — приводит слова Чжоу Autosport.

Чжоу, напомним, в Венгрии показал 16-й результат.

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