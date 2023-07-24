Гуаньюй Чжоу объяснил причину аварии на Гран-при Венгрии, повлёкшую сход двух «Альпин»
Поделиться
Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался об аварии, в которую угодил на старте Гран-при Венгрии. Напомним, уже на старте гонки китаец в попытке отыграть потерянные позиции опоздал с торможением и задел автомобиль гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, а тот, в свою очередь, врезался в два болида «Альпин», оба пилота которых сошли с заезда.
«Я стремился затормозить как можно позже, чтобы попытаться отыграть некоторые позиции, но затем, частично из-за грязного воздуха, застрял в машинах, находившихся впереди. Так что это не то, чего я хотел, и гонка для меня была почти закончена сразу после старта», — приводит слова Чжоу Autosport.
Чжоу, напомним, в Венгрии показал 16-й результат.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Комментарии
- 24 июля 2023
-
14:12
-
13:58
-
12:53
-
12:07
-
11:18
-
10:15
-
09:14
-
01:30
-
00:24
-
00:09
- 23 июля 2023
-
23:47
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
22:28
-
22:07
-
21:53
-
21:43
-
21:34
-
20:47
-
20:34
-
20:05
-
20:00
-
19:52
-
19:33
-
18:57
-
18:52
-
18:27
-
18:27
-
18:23
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:47
-
17:43
Партнерский контент