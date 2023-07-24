Норрис опередил Расселла и Леклера в рейтинге гонщиков Ф-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поднялся на две позиции в рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам по итогам каждого этапа Формулы-1. В Венгрии Норрис получил оценку 9,0 (второй самый высокий балл среди всех пилотов) и в сводной таблице по всему сезону опередил Джорджа Расселла и Шарля Леклера — их выступления получили оценки 6,5 и 6,0 соответственно.

Отметим также, что высокой оценки в восемь баллов удостоился Даниэль Риккардо, который заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса и в Венгрии провёл свою первую в этом году гонку. Австралиец, однако, будет учтён в сводном рейтинге, когда проедет по меньшей мере два этапа.

Полный промежуточный рейтинг гонщиков будет опубликован в материале во время летней паузы в Формуле-1.

Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-5):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,09 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,73.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,82.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,55.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,45.