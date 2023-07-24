Норрис опередил Расселла и Леклера в рейтинге гонщиков Ф-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поднялся на две позиции в рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам по итогам каждого этапа Формулы-1. В Венгрии Норрис получил оценку 9,0 (второй самый высокий балл среди всех пилотов) и в сводной таблице по всему сезону опередил Джорджа Расселла и Шарля Леклера — их выступления получили оценки 6,5 и 6,0 соответственно.
Отметим также, что высокой оценки в восемь баллов удостоился Даниэль Риккардо, который заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса и в Венгрии провёл свою первую в этом году гонку. Австралиец, однако, будет учтён в сводном рейтинге, когда проедет по меньшей мере два этапа.
Полный промежуточный рейтинг гонщиков будет опубликован в материале во время летней паузы в Формуле-1.
Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-5):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,09 балла в среднем.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,73.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,82.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,55.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,45.
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