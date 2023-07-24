Евгений Лосев завоевал победный дубль в RDS GP на четвёртом этапе в Москве

Четвёртый этап Гран-при Российской Дрифт Серии завершился в Москве на трассе ADM Raceway. Автодром стал местом триумфального возрождения команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс» после неудачного начала сезона.

«SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая отлично знает, как выигрывать этапы и завоёвывать титулы, после трёх этапов провела работу над ошибками и продемонстрировала её результаты на трассе. Главным героем команды стал Евгений Лосев, который в субботу выиграл квалификацию, а в воскресенье в парных заездах в блестящем стиле пробился в финал, где продемонстрировал завидное хладнокровие и выносливость.

Соперником в финале для будущего победителя стал опытный и непростой соперник Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а потому, что судьи смогли определить сильнейшего в этой паре только после трёх хитов. Одной плановой дуэли не хватило, поэтому был назначен сначала один, а затем и второй OMT-заезд. По итогам этого, казалось, бесконечного сражения судьбу победы решила небольшая помарка Тиводара. Лосев выиграл, но оба пилота подарили болельщикам на трибунах ADM Raceway и у экранов трансляции RDS TV такое феноменальное зрелище, что поклонники дрифта готовы были вновь и вновь следить за проездами мастеров управляемого заноса по оцениваемому участку.

Третье место и второй подиум подряд завоевал Дмитрий Ермохин из STAR PЁR STARS AIMOL. В малом финале он встретился в дуэли с Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), который ошибся и не смог завоевать первый в своей карьере в RDS GP подиум.

Еще одними героями этапа можно смело назвать Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team) и Максима Гроссмана (TimeUp). Либо оба спортсмена слишком буквально восприняли то, что гонщиков называют пилотами, либо так на участников RDS GP подействовала непосредственная близость к трассе аэродрома «Мячково», но так или иначе Андрей и Максим стали авторами двух зрелищных эпизодов по ходу уикенда.

RDS GP. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс»)

2. Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO)

3. Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL)

RDS GP. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. «SINTEC • Fresh Маркетплейс»

2. TAKAYAMA FORWARD AUTO

3. LUKOIL Racing Drift Team

Экватор сезона стал точкой возрождения сразу для двух команд. Во-первых, для «SINTEC • Fresh Маркетплейс», которая вернулась на привычные для себя позиции лидера квалификации и парных заездов. Во-вторых, для LUKOIL Racing Drift Team, у которой наконец-то поехал так, как этого ждали, Григорий Гусев. В сочетании с неплохими выступлениями Андрея Астапова это позволило прославленному коллективу вернуться на призовой подиум в командном зачёте.

RDS GP. Личный зачёт. Положение после четырёх этапов. Топ-3:

1. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 724 балла

2. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) — 659 баллов

3. Антон Козлов (Carville Racing) — 634 балла

RDS GP. Командный зачёт. Положение после четырёх этапов. Топ-3:

1. TAKAYAMA FORWARD AUTO — 1267 баллов

2. STAR PЁR STARS AIMOL — 1157 баллов

3. Carville Racing — 926 баллов

Пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт 12–13 августа в Красноярске. Уикенд RDS GP на культовом «Красном кольце» вполне способен преподнести массу сюрпризов, а заодно сибирское турне даст ответ на интересный вопрос: будут ли в сезоне-2023 пять разных победителей квалификации и пять разных победителей парных заездов или кто-то из пилотов повторно запишет на свой счёт эти достижения.