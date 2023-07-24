Девушка Макса Ферстаппена отреагировала на то, что Норрис разбил его трофей

Келли Пике, девушка двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировала его недавний пост по поводу разбитого трофея. Напомним, гонщик «Макларена» Ландо Норрис разбил керамическую вазу, которая была вручена Ферстаппену после победы на Гран-при Венгрии.

«Спасибо, Ландо», — писал ранее Ферстаппен.

«Ландо, надеюсь, завтра ты справишься лучше», — оставила комментарий Пике.

Келли не стала уточнять, но, возможно, у них вместе с Норрисом и Ферстаппеном запланирована встреча на понедельник, и оставленным комментарием девушка Макса выразила надежду, что британец больше ничего не разобьёт.

Отметим, что согласно сообщению венгерского журналиста Шандора Месароша, стоимость трофея, изготовленного из фарфора и расписанного вручную, составляет € 40 000. Ранее Herendi Porcelanmanufaktura Zrt — компания-производитель трофея, вручаемого за победу на Гран-при Венгрии — заявила, что изготовит для Макса дубликат керамической вазы.

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