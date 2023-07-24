Норрис: Перес получил звание гонщика дня? Какого чёрта?

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил недовольство признанием гонщиком дня Гран-при Венгрии пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Перес получил звание гонщика дня? Какого чёрта?

Мне нужно работать усерднее? Нет, мне просто нужна более быстрая машина. Да, это был замечательный день, просто замечательный», — приводит слова Норриса GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Гран-при Венгрии проходил с 21 по 23 июля. Действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов текущего сезона Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», стал победителем гонки Гран-при Венгрии, Ландо Норрис показал второй результат, а замкнул тройку сильнейших напарник Макса Серхио Перес.

Перес, по ходу гонки Гран-при Венгрии сумевший подняться с девятой позиции на третью, был признан лучшим гонщиком дня.