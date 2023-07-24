Нужно ли уравнять мощность мотора «Альпин» с другими силовыми установками Ф-1?

В конце июля в ряде медиа прошёл слух, что команда «Альпин» выступила против действующего моторного регламента.

Во французском гоночном коллективе выказали недовольство тем, что поставляемые им силовые установки недостаточно мощны по сравнению с двигателями конкурентов.

Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на заседании Комиссии Формулы-1, которое пройдёт в уикенд Гран-при Бельгии. Если просьбу «Альпин» удовлетворят, то, скорее всего, ФИА ограничит мощность двигателей остальных команд до показателей «Альпин», поскольку на данный момент моторный регламент заморожен до 2025 года.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Нужно ли уравнять мощность мотора «Альпин» с другими силовыми установками Ф-1?»