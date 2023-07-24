Нужно ли уравнять мощность мотора «Альпин» с другими силовыми установками Ф-1?
Поделиться
В конце июля в ряде медиа прошёл слух, что команда «Альпин» выступила против действующего моторного регламента.
Во французском гоночном коллективе выказали недовольство тем, что поставляемые им силовые установки недостаточно мощны по сравнению с двигателями конкурентов.
Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на заседании Комиссии Формулы-1, которое пройдёт в уикенд Гран-при Бельгии. Если просьбу «Альпин» удовлетворят, то, скорее всего, ФИА ограничит мощность двигателей остальных команд до показателей «Альпин», поскольку на данный момент моторный регламент заморожен до 2025 года.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Нужно ли уравнять мощность мотора «Альпин» с другими силовыми установками Ф-1?»
Комментарии
- 24 июля 2023
-
18:15
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:10
-
15:26
-
15:16
-
14:28
-
14:25
-
14:12
-
13:58
-
12:53
-
12:07
-
11:18
-
10:15
-
09:14
-
01:30
-
00:24
-
00:09
- 23 июля 2023
-
23:47
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
22:28
-
22:07
-
21:53
-
21:43
-
21:34
-
20:47
-
20:34
-
20:05
-
20:00
-
19:52
Партнерский контент