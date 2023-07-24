Эдди Джордан: я поражён Пиастри. Не удивляйтесь, если увидите его в «Ред Булл»
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Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан высказался о пилоте «Макларена», австралийце Оскаре Пиастри, проводящем дебютный сезон в Формуле-1.
«Меня кое-что заинтересовало, и это был Пиастри. Раньше он никогда не был в Венгрии — может, однажды в рамках юниорской Формулы, но квалифицироваться во втором ряду и так гоняться, гоняться с Максом…
Я считаю, что у него есть качества большой звезды. Я действительно поражён этим парнем. Он является одним из гонщиков, которых я рассматриваю в качестве конкурентов Макса в будущем. Его курирует мой старый приятель Марк Уэббер, и мы видели, как он привёл его в «Макларен». Не удивляйтесь, если его имя будет озвучено, когда в «Ред Булл» окажется свободное место», – приводит слова Джордана talkSPORT.
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