Кевин Магнуссен заявил, что обновления «Хааса» работают против него

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о проблемах с болидом. По словам датчанина, он не может использовать свои сильные стороны из-за специфики болида.

«Я изо всех сил пытаюсь понять, как использовать потенциал автомобиля. По какой-то причине у меня возникают проблемы при низком расходе топлива, при новых шинах, когда я пытаюсь выжать из машины максимум.

Я часто сталкиваюсь с проблемами, и, как вы видели в третьей тренировке, у меня был первый фиолетовый сектор, а затем я стал самым медленным на втором секторе, так что мне пришлось пойти на риск.

Похоже, моя обычная сила в этой машине стала моей слабостью. Что я имею в виду? Это врождённые качества стиля вождения, которые в данный момент работают против меня из-за специфических ограничений автомобиля.

Очевидно, что Нико Хюлькенберг извлекает из машины больше на отдельном круге, используя новые шины. А потом, при высоком расходе топлива, это уже совсем другая история. Она немного запутанная, но я буду работать над этим.

Я хочу сказать, что машина стала лучше, но мне стало хуже с точки зрения моего специфического стиля вождения. Кажется, проблема, которую я создаю своим стилем вождения, становится всё больше и больше. Трудно изменить некоторые вещи в своём стиле вождения. Вы можете изменить многое, но некоторые вещи настолько естественными и автоматизированными, что их трудно изменить.

Я вижу, что делает Нико и в чём различия. Но некоторые вещи в стиле вождения действительно трудно поменять. Если изменишь вещи, которые для тебя очень естественны, то ни к чему не придёшь. Прошлогодняя машина не была проблемой, а сейчас я вдруг оказался в затруднительном положении», — приводит слова Магнуссена Motorsport.

На прошедшем в минувшие выходные Гран-при Венгрии Магнуссен занял 17-е место.